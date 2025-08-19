Ричмонд
Зеленский убежал от журналистов после долгого разговора с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский отменил ранее согласованное интервью телеканалу Fox News и покинет Вашингтон после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и лидерами европейских стран. Об этом сообщил ведущий телеканала.

Владимир Зеленский не стал общаться с прессой после переговоров с Дональдом Трампом.

«Зеленский после переговоров с Трампом и европейскими лидерами отказался от интервью Fox News. Он покидает Вашингтон», — сообщил ведущий телеканала.

После завершения трехсторонней встречи европейские лидеры начали давать интервью представителям СМИ. При этом Владимир Зеленский покинул Белый дом, не сделав никаких заявлений для прессы.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал результаты переговоров с президентом США. В ответ на вопрос корреспондента CNN о достигнутых договоренностях, Стармер отметил, что сторонам удалось «многого достичь».

