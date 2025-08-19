Два человека погибли в результате столкновения мотоцикла и легковушек на КАД

На Кольцевой автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием мотоцикла и двух легковых автомобилей, в результате которого погибли два человека и еще один получил тяжелые травмы.
Авария произошла на 77-м километре внешнего кольца КАД в 21:21 по московскому времени. Пострадавший находится в тяжелом состоянии. В Управлении федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») подтвердили факт смертельной аварии. В результате ДТП были перекрыты третья и четвертая полосы движения на КАД, передает РЕН ТВ.
До этого мотоциклист на полном ходу влетел в машину в центре Москвы. Легковой автомобиль выезжал на дорогу, когда в него врезался байкер. Травмы, полученные пострадавшим, оказались смертельными. Он скончался до прибытия скорой.