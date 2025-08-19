Угроза из Африки: во Владивостоке спасли пациента с крайне тяжёлой формой малярии

Врачи Больницы рыбаков во Владивостоке спасли 43-летнего моряка, подхватившего тропическую малярию во время рейса вдоль берегов Конго. Несмотря на профилактическое лечение, мужчина заразился особо опасной формой малярии — вызванной Plasmodium falciparum. Первые симптомы — высокую температуру и водянистый стул — он принял за обычную вирусную инфекцию и не обратился за медицинской помощью. Только спустя девять дней от начала болезни, уже находясь во Владивостоке, он был госпитализирован в критическом состоянии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.