Угроза из Африки: во Владивостоке спасли пациента с крайне тяжёлой формой малярии

Врачи Больницы рыбаков во Владивостоке спасли 43-летнего моряка, подхватившего тропическую малярию во время рейса вдоль берегов Конго. Несмотря на профилактическое лечение, мужчина заразился особо опасной формой малярии — вызванной Plasmodium falciparum. Первые симптомы — высокую температуру и водянистый стул — он принял за обычную вирусную инфекцию и не обратился за медицинской помощью. Только спустя девять дней от начала болезни, уже находясь во Владивостоке, он был госпитализирован в критическом состоянии, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальный ТГ-канал (18+) медучреждения.
На момент прибытия в инфекционную больницу региона его состояние оценивалось как крайне тяжелое: более 72% эритроцитов были поражены, высокий уровень паразитемии, почечная недостаточность, спутанность сознания. Для спасения пациента его срочно перевели в Краевую клиническую больницу № 2, где провели интенсивную противомалярийную терапию и экстракорпоральную очистку крови. В процессе инфекционистам Больницы рыбаков приходилось прибегать к телемедицинским консультациям с коллегами из Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.
Полное устранение паразитов из крови зафиксировали спустя три недели после начала терапии. Заведующая инфекционным отделением ККБ № 2, доктор медицинских наук Анна Симакова отмечает, что ни один метод профилактики не дает 100% защиты от заражения, особенно при наличии устойчивых форм паразита.
«Если вы были в эндемичной по заболеванию стране и почувствовали после этого недомогание, жизненно важно как можно быстрее обратиться к врачу», — подчеркнула врач.
По наблюдениям медиков, ежегодно на лечение в больницы Приморья попадают 1−2 пациента с малярией. Последний случай врачи оценивают как наиболее сложный.
