Президент Финляндии подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины

Ранее URA.RU сообщало, что Трамп планирует организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф координируют инициативы по урегулированию между Россией и Украиной. URA.RU в режиме онлайн следит за ходом встречи лидеров Европы и Украины в Белом доме.