Президент Финляндии подтвердил начало работы над гарантиями безопасности для Украины

Стубб выступил после встречи с Трампом в Белом доме.
Финляндия начала проработку совместных гарантий безопасности для Украины, над которыми работают европейские лидеры и президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Александр Стубб на пресс-конференции после встречи в Белом доме.
«Конкретным результатом дня стали три вещи: первая — это совместные гарантии безопасности Европы и США, проработка которых уже началась», — подчеркнул Стубб. С таким заявлением выступил глава Финляндии перед журналистами.
Ранее URA.RU сообщало, что Трамп планирует организовать встречу Путина и Зеленского до конца августа. Вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф координируют инициативы по урегулированию между Россией и Украиной.