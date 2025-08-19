Зеленский готов встретиться с Путиным

Владимир Зеленский подтвердил готовность встретиться с Владимиром Путиным.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЗеленский убежал от журналистов после долгого разговора с Трампом.
«Я подтвердил. И меня поддержали все лидеры, что мы готовы к двусторонней встрече с Путиным», — сообщил Зеленский журналистам.
По его словам, украинская сторона рассчитывает, что после переговоров с президентом России может состояться трехсторонняя встреча с участием президента США. Не исключено, что она пройдет до конца августа.