Ричмонд
+22°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около десяти взрывов прогремело над Волгоградом

В небе над Волгоградом прогремело около десяти взрывов. Об этом стало известно во вторник, 19 августа.

В небе над Волгоградом прогремело около десяти взрывов. Об этом стало известно во вторник, 19 августа.

По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к городу.

Местные жители сообщили, что слышали от четырех до десяти взрывов. Один из громких звуков был зафиксирован около 01:20 ночи, а затем последовала серия взрывов, начиная с 01:40.

Сообщается, что дроны летели на низкой высоте со стороны села Большие Чапурники. По предварительной информации, система ПВО уничтожила два украинских БПЛА. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.

Ранее стало известно, что российские силы ПВО в ночное время отразили атаку беспилотников, сбив 23 дрона, запущенных со стороны Украины.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше