Около десяти взрывов прогремело над Волгоградом

В небе над Волгоградом прогремело около десяти взрывов. Об этом стало известно во вторник, 19 августа.
По предварительным данным, российская система противовоздушной обороны (ПВО) отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на подлете к городу.
Местные жители сообщили, что слышали от четырех до десяти взрывов. Один из громких звуков был зафиксирован около 01:20 ночи, а затем последовала серия взрывов, начиная с 01:40.
Сообщается, что дроны летели на низкой высоте со стороны села Большие Чапурники. По предварительной информации, система ПВО уничтожила два украинских БПЛА. Официальной информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало, передает Telegram-канал Shot.
Ранее стало известно, что российские силы ПВО в ночное время отразили атаку беспилотников, сбив 23 дрона, запущенных со стороны Украины.