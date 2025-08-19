Ричмонд
Трамп прервал встречу с Зеленским ради звонка Путину: о чем говорили президенты США и России

В ходе телефонного разговора главы Белого дома с президентом РФ Владимиром Путиным была затронута тема прошедшего на Аляске саммита. Стороны обменялись любезностями и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество в рамках урегулирования кризиса на Украине. Об итогах брифинга для журналистов, который провел помощник российского лидера Юрий Ушаков по итогам общения глав двух государств — в материале URA.RU.

Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили по телефону ход переговорного процесса.

О чем Трамп беседовал с Путиным по телефону.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп экстренно прервал переговоры ради звонка с Путиным.

Путин тепло поблагодарил американского коллегу за гостеприимство и хорошую организацию встречи на Аляске, за достигнутый прогресс по мирному урегулированию украинского конфликта. Трамп, в свою очередь, проинформировал о завершившихся в Белом доме переговорах с Зеленским и лидерами европейских стран, заявил Ушаков.

Что еще обсудили стороны.

В ходе дальнейшего разговора Путин и Трамп обоюдно высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между РФ и Украиной. В связи с этим было озвучено предложение о повышении уровня делегации от российской стороны. Беседа, продлившаяся 40 минут, носила откровенный и весьма конструктивный характер, подчеркнул Ушаков.

Трамп планирует встречу с Путиным и Зеленским.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПлан Путина по Украине сработал.

Трамп собирается организовать переговоры между Путиным и Зеленским до конца августа текущего года. Об этом сообщил источник в Белом доме. По мнению президента США, личная встреча двух лидеров может стать главным ключом к началу полномасштабного процесса урегулирования конфликта. Американские власти уже приступили к координации между представителями России и Украины.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
