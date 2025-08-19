Трамп прервал встречу с Зеленским ради звонка Путину: о чем говорили президенты США и России

Трамп собирается организовать переговоры между Путиным и Зеленским до конца августа текущего года. Об этом сообщил источник в Белом доме. По мнению президента США, личная встреча двух лидеров может стать главным ключом к началу полномасштабного процесса урегулирования конфликта. Американские власти уже приступили к координации между представителями России и Украины.