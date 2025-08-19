«Гарантии будут через неделю»: Зеленский назвал точные сроки

Ранее лидеры Украины и США провели встречу в Белом доме. Во время диалога между Зеленским и Трампом поднималось множество тем, главной из которых стала мирное урегулирование украинского конфликта. URA.RU в онлайн-трансляции следило за ходом встречи и собрало главные тезисы лидера США.