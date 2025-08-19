На протестах в Белграде задержали пять человек

«Своей агрессией они еще раз показали намерение громить и поджигать помещения СПП и нападать на полицию… Разрушено отделение СПП на улице Цвийичевой (в центре Белграда — ред.) и на улице Прва Пруга в районе Земун, произошло возгорание, в обоих случаях тушили пожарные. Вынуждена была действовать жандармерия и полицейская бригада, они (протестующие — ред.) перевернули контейнеры, бросались в жандармерию и полицию… К настоящему моменту задержаны пять человек», — сообщил Дачич в ночь на вторник на брифинге в МВД.