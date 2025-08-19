Зеленский захотел обсудить с Путиным территории сразу после встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить вопрос территорий на потенциальной двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сообщил на брифинге у Белого дома после переговоров с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами.