В Екатеринбурге прошли похороны детей, убитых собственной матерью

Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 августа, когда мать екатеринбурженки обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь и из-за депрессии может совершить необдуманные поступки. Позже правоохранительные органы нашли в квартире тела женщины и ее детей, а также записку с фразой: «Нас больше у тебя нет».