В Екатеринбурге прошли похороны детей, убитых собственной матерью

В Екатеринбурге прошли похороны двух маленьких детей, жизнь которых трагически оборвалась на улице Бардина.
По предварительным данным, к смерти детей причастна их собственная мать, покончившая с собой вскоре после преступления, предположительно, из-за затяжной депрессии.
Эта трагедия стала третьей подобной в городе за последние два с половиной года, что вызвало глубокую скорбь и вопросы о профилактике подобных случаев.
На церемонии прощания присутствовали родственники, соседи и представители органов опеки, многие из которых отмечали необходимость своевременной психологической помощи семьям. Следственный комитет продолжает расследование, однако уголовное дело, вероятно, будет прекращено в связи со смертью предполагаемой виновницы. Детей похоронили на одном из городских кладбищ, передает издание Уральский Меридиан.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 10 августа, когда мать екатеринбурженки обратилась в полицию и заявила, что ее дочь не выходит на связь и из-за депрессии может совершить необдуманные поступки. Позже правоохранительные органы нашли в квартире тела женщины и ее детей, а также записку с фразой: «Нас больше у тебя нет».