В Иркутской области четверо детей пострадали в авариях с мотоциклами за два дня

Так в Черемхово пьяный 16-летний парень не справился с управлением и влетел в забор, медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму. Еще одна авария произошла в Братске — двое школьников оказались в больнице, один из них впал в кому. Известно, что мотоцикл был куплен в честь окончания девятого класса, только вот дарившие не позаботились о приобретении шлема. В Нижнеудинском районе пострадал восьмиклассник на мотоцикле отца, он врезался в машину. Родителей просят следить за тем, чтобы дети не садились за руль.