В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов

К тушению пожара привлечены 22 пожарных автомобиля, 15 автоцистерн, более сотни сотрудников МЧС, а также техника министерства обороны и лесного хозяйства. Первый вице-премьер республики Юрий Говтвин отметил, что ситуация остаётся крайне сложной, однако предпринимаются все меры для недопущения дальнейшего распространения огня. В помощь региону уже направлены дополнительные силы МЧС из Волгоградской области, которые прибудут в район пожара утром.