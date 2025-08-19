В дачном массиве в ЛНР загорелись порядка ста домов

В Станично-Луганском округе Луганской Народной Республики разгорелся масштабный лесной пожар, который перекинулся на дачный массив в районе Ольховских дач.
По словам очевидцев, огонь затронул порядка ста домов. Местные жители отмечают, что огонь распространялся сразу с нескольких направлений, что значительно осложнило ситуацию.
Ранее власти ЛНР объявили в округе режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС республики, пожар охватил около 20 гектаров территории. На месте работают оперативные службы, однако ветер меняет направление, из-за чего локализовать возгорание удаётся с трудом.
Особое беспокойство вызывает угроза для районной больницы. По информации правительства ЛНР, вокруг медицинского учреждения дежурят несколько пожарных расчётов, так как существует риск, что пламя может дойти до его территории.
К тушению пожара привлечены 22 пожарных автомобиля, 15 автоцистерн, более сотни сотрудников МЧС, а также техника министерства обороны и лесного хозяйства. Первый вице-премьер республики Юрий Говтвин отметил, что ситуация остаётся крайне сложной, однако предпринимаются все меры для недопущения дальнейшего распространения огня. В помощь региону уже направлены дополнительные силы МЧС из Волгоградской области, которые прибудут в район пожара утром.
