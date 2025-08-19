Мост обрушился на трассе «Колыма» в Магаданской области

Власти Ольского округа объявили режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. На побережье Магаданской области несколько дней шли сильные ливневые дожди. Выпала почти месячная норма осадков. В субботу спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола, существует вероятность возникновения ЧС. Магаданский участок трассы «Колыма» на 1887-м километре размыло, там работает дорожная техника. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе снова будет дождливо.