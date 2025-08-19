Ричмонд
Мост обрушился на трассе «Колыма» в Магаданской области

Минтранс Магаданской области сообщил об обрушении моста на трассе «Колыма».

Источник: © РИА Новости

МАГАДАН, 19 авг — РИА Новости. Мост через реку Мякит обрушился на федеральной автодороге «Колыма» в Магаданской области, также на дорогу сошел сель, проезд закрыт, сообщает минтранс региона.

Власти Ольского округа объявили режим ЧС из-за сложной паводковой ситуации. В поселке Усть-Омчуг возможно разрушение дамбы и подтопление населенного пункта. На побережье Магаданской области несколько дней шли сильные ливневые дожди. Выпала почти месячная норма осадков. В субботу спасатели распространили экстренное предупреждение о подъеме уровня воды в реке Ола, существует вероятность возникновения ЧС. Магаданский участок трассы «Колыма» на 1887-м километре размыло, там работает дорожная техника. По прогнозам, в ближайшие дни в регионе снова будет дождливо.

«В связи с частичным разрушением мостового перехода через реку Мякит на 1725-м километре и сходом селевого потока на 1548-м километре ФАД “Колыма” введено ограничение для всех видов транспорта с 08:15 (00.15 мск) 19 августа», — сообщает минтранс региона.

Кроме того, для движения закрыты участки двух региональных трасс.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями введено ограничение движения для всех видов транспорта с 10.30 (2.30 мск) 19 августа до 12.00 (4.00 мск) 20 августа 2025 года на 119-м километре автомобильной дороги “Палатка — Кулу — Нексикан” , — говорится в сообщении минтранса.

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области также сообщает, что в связи с паводками закрыт проезд для всех видов транспорта на 15-м километре автомобильной к поселку Талая.