В Красноярске задержали парней, которые избивали мужчин (видео)

Полицейские совместно с сотрудниками УФСБ задержали двоих 21-летних красноярцев, которые 16 августа в Северном причинили двоим мужчинам телесные повреждения. Информация о противоправных действиях хулиганов появилась в соцсетях, после чего правоохранители и начали проверку.
Одно нападение произошло в районе ТРЦ «Планета», где подозреваемые находились с компанией приятелей. По данным следствия, один из них решил перейти перекресток улиц 9 Мая и Авиаторов на запрещающий сигнал светофора, в это время по проезжей части на небольшой скорости двигался автомобиль. Парень разозлился, что ему не уступили дорогу и ударил кулаком по кузову машины, а когда из нее вышел 49-летний водитель и сделал замечание, двое подозреваемых нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу.
Кроме того выяснилось, что в тот же день на улице 9 Мая злоумышленники без какого-либо повода избили 49-летнего прохожего.
По обоим эпизодам возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц). Правоохранители установили личности двоих активных участников произошедшего и накануне задержали их, следствие намерено ходатайствовать об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.
Также установлен один из двух свидетелей, не участвовавших в потасовках, но находившихся в компании зачинщиков. Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства и иные возможные эпизоды преступной деятельности фигурантов.
«В ходе следствия будет дана надлежащая правовая оценка действиям всей компании молодых людей. Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту хулиганских действий группы молодых людей», — добавили в региональном СК.