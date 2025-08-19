В Красноярске задержали парней, которые избивали мужчин (видео)

Одно нападение произошло в районе ТРЦ «Планета», где подозреваемые находились с компанией приятелей. По данным следствия, один из них решил перейти перекресток улиц 9 Мая и Авиаторов на запрещающий сигнал светофора, в это время по проезжей части на небольшой скорости двигался автомобиль. Парень разозлился, что ему не уступили дорогу и ударил кулаком по кузову машины, а когда из нее вышел 49-летний водитель и сделал замечание, двое подозреваемых нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу.