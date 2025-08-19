Первый наряд полиции прибыл в «Крокус» через 6 минут после начала нападения

6 декабря 2023 года в концертном зале Крокус Сити Холл в Красногорске произошёл страшный теракт, который унес жизни 149 человек и оставил глубокие раны в сердцах тысяч. Согласно официальным материалам дела, нападение началось ровно в 19:59 по московскому времени у входа № 14, где группа террористов открыла огонь по посетителям. Уже через три минуты злоумышленники проникли внутрь здания и продолжили стрельбу, сея панику и хаос среди собравшихся. Всего атака длилась около 13−14 минут, после чего четверо нападавших скрылись с места происшествия на автомобиле.
Полиция была вызвана незамедлительно, и первый патрульный наряд прибыл к месту трагедии в 20:05 — всего через шесть минут после начала нападения. В течение следующих минут на территорию Крокус Сити Холла прибыли дополнительные силы полиции и Росгвардии, однако мобильный резерв был задействован лишь спустя более часа после начала инцидента. Несмотря на оперативные действия правоохранительных органов, террористы успели скрыться и были задержаны позже на территории Брянской области. Об этом пишет ТАСС.
Также сообщалось, что подозреваемый в причастности к теракту в Крокусе был пойман после укрытия в мечети.
Это событие стало одним из самых трагичных в современной истории страны, продемонстрировав как опасность террористической угрозы, так и важность быстрого реагирования сил правопорядка для минимизации последствий подобных атак. Следствие продолжается, и материалы дела постепенно раскрывают подробности того страшного вечера.