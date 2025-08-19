Первый наряд полиции прибыл в «Крокус» через 6 минут после начала нападения

Полиция была вызвана незамедлительно, и первый патрульный наряд прибыл к месту трагедии в 20:05 — всего через шесть минут после начала нападения. В течение следующих минут на территорию Крокус Сити Холла прибыли дополнительные силы полиции и Росгвардии, однако мобильный резерв был задействован лишь спустя более часа после начала инцидента. Несмотря на оперативные действия правоохранительных органов, террористы успели скрыться и были задержаны позже на территории Брянской области. Об этом пишет ТАСС.