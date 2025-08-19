Хабаровчанин сдал украденный автомобиль в пункт приёма вторсырья

В Хабаровске полиция задержала 35-летнего безработного горожанина, который подозревается в том, что украл чужую машину и сдал в пункт приёма вторсырья, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Неисправный автомобиль стоимостью 240 тысяч рублей долгое время был припаркован во дворе в Индустриальном районе города. В один из дней владелица обнаружила, что он пропал, и обратилась в полицию.
Как выяснилось, подозреваемый обратил внимание, что машина долгое время стоит со спущенными шинами. Он вызвал эвакуатор и на нем отвез ее в пункт приёма вторсырья, где сдал за 5 тысяч рублей, а деньги потратил на алкоголь.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.2 ст. 158 УК РФ). В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. Приняты меры к розыску похищенного автомобиля, сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.
Напомним, ранее в пригороде Хабаровска полицейские задержали компьютерного мастера, обокравшего клиентов.