«Квартирный вопрос» по-красноярски: сестра организовала похищение родного брата из-за наследства

По данным следствия, конфликт между родственниками вспыхнул из-за квартиры на улице Инструментальной стоимостью более 3 миллионов рублей. Сестра, уже успевшая переоформить свою долю на знакомого, требовала, чтобы брат продал свою часть. Получив отказ, женщина пошла на крайние меры — наняла троих мужчин, которые силой затолкали 44-летнего брата в машину и увезли на ферму в деревню Терентьево.