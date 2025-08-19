Ричмонд
«Квартирный вопрос» по-красноярски: сестра организовала похищение родного брата из-за наследства

В Красноярске разгорелся настоящий семейный детектив — 37-летняя женщина вместе с сообщниками похитила собственного брата, чтобы заставить его отказаться от доли в наследственной квартире. Жертве чудом удалось сбежать от похитителей и обратиться в полицию.

По данным следствия, конфликт между родственниками вспыхнул из-за квартиры на улице Инструментальной стоимостью более 3 миллионов рублей. Сестра, уже успевшая переоформить свою долю на знакомого, требовала, чтобы брат продал свою часть. Получив отказ, женщина пошла на крайние меры — наняла троих мужчин, которые силой затолкали 44-летнего брата в машину и увезли на ферму в деревню Терентьево.

Спастись мужчине удалось только благодаря тому, что он воспользовался моментом, когда похитители потеряли бдительность. Он сбежал и позвонил в полицию.

При задержании подозреваемых полиция обнаружила у них наркотические вещества и предметы для их употребления. Следствие уже избрало меру пресечения для организатора преступления и двух её сообщников — все они отправятся в СИЗО. Четвёртый участник группы, 63-летний мужчина, остался на свободе из-за проблем со здоровьем.

Этот нашумевший случай расследуется по статье «Похищение человека», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.