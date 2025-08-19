В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего в тайге

КЕМЕРОВО, 19 авг — РИА Новости. Пропавший в кузбасской тайге 14-летний подросток, отправившийся с отцом и старшим братом за шишками, найден живым, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
В понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что подросток в Таштагольском районе в воскресенье отправился в тайгу за шишками и пропал. Были организованы его масштабные поиски. По данным СУ СК по региону, к поискам подключились следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры.
«В ходе организованных следователями СК России совместно с оперативными подразделениями МВД, сотрудниками МЧС и волонтерами поисковых мероприятий местонахождение мальчика установлено. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. По предварительным данным, в период отсутствия ребенка преступления в отношении него не совершались. В настоящее время мальчика осматривают медики, выполняются проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и обстоятельств отсутствия несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.