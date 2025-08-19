В Кемеровской области нашли подростка, пропавшего в тайге

В понедельник пресс-служба ГУ МВД по региону сообщила, что подросток в Таштагольском районе в воскресенье отправился в тайгу за шишками и пропал. Были организованы его масштабные поиски. По данным СУ СК по региону, к поискам подключились следователи и криминалисты, сотрудники полиции и МЧС, а также волонтеры.