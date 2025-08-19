В Братске бизнесмен потерял почти 6 миллионов рублей на фальшивой бирже

Доверившись, бизнесмен зарегистрировался на поддельном сайте и два года переводил деньги, думая, что пополняет брокерский счет. За это время он совершил 60 переводов — большинство онлайн, но три раза лично внес наличные в банке, сообщили в пресс-службе ведомства.