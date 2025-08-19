В Братске бизнесмен потерял почти 6 миллионов рублей на фальшивой бирже

63-летний предприниматель из Братска попал в руки мошенников, пытаясь заработать на бирже. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, все началось с рекламы в интернете — мужчина кликнул на «бесплатную консультацию» и оставил свой номер. Вскоре ему позвонил якобы финансовый аналитик, пообещавший большие доходы от торговли долларами.
Доверившись, бизнесмен зарегистрировался на поддельном сайте и два года переводил деньги, думая, что пополняет брокерский счет. За это время он совершил 60 переводов — большинство онлайн, но три раза лично внес наличные в банке, сообщили в пресс-службе ведомства.
Когда он попытался вывести «заработанное», его отправили к «трейдеру». Девушка в мессенджере потребовала ещё денег за вывод средств. В итоге мужчина остался ни с чем, потеряв 5,9 миллиона рублей.
