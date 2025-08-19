Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина погиб после прыжка со скалы на Русском острове во Владивостоке

Несчастный случай произошёл вечером 18 августа.

Источник: PrimaMedia.ru

Вечером 18 августа на мысе Тобизина, расположенном на острове Русский во Владивостоке, произошла трагедия. По словам очевидцев, 52-летний мужчина совершил прыжок со скалы в море. Он сумел самостоятельно добраться до берега, однако вскоре потерял сознание, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и спасатели МЧС провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. В свою очередь МЧС России напоминает об опасности подобных действий:

  • Ни в коем случае не прыгайте в воду с высоты, особенно в неизвестных местах;
  • Купайтесь только в оборудованных и охраняемых зонах;
  • Не заходите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
  • Никогда не оставляйте детей без присмотра возле воды.