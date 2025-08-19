Мужчина погиб после прыжка со скалы на Русском острове во Владивостоке

Вечером 18 августа на мысе Тобизина, расположенном на острове Русский во Владивостоке, произошла трагедия. По словам очевидцев, 52-летний мужчина совершил прыжок со скалы в море. Он сумел самостоятельно добраться до берега, однако вскоре потерял сознание, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.