Мужчина погиб после прыжка со скалы на Русском острове во Владивостоке

Вечером 18 августа на мысе Тобизина, расположенном на острове Русский во Владивостоке, произошла трагедия. По словам очевидцев, 52-летний мужчина совершил прыжок со скалы в море. Он сумел самостоятельно добраться до берега, однако вскоре потерял сознание, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Прибывшие на место сотрудники скорой помощи и спасатели МЧС провели реанимационные мероприятия, но спасти пострадавшего не удалось — он скончался на месте.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. В свою очередь МЧС России напоминает об опасности подобных действий:
- Ни в коем случае не прыгайте в воду с высоты, особенно в неизвестных местах;
- Купайтесь только в оборудованных и охраняемых зонах;
- Не заходите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- Никогда не оставляйте детей без присмотра возле воды.