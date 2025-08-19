Игрушечный тигрёнок спас жизнь российскому военному в зоне СВО

Мать ребёнка рассказала, что в декабре 2024 года группа военнослужащих посетила собор Святой Троицы, расположенный неподалеку от их дома, для получения благословения. На улице один из бойцов обратил внимание на мальчика, игравшего на детской площадке, и поинтересовался, не замёрз ли он. По словам женщины, её сын Слава, не говоря ни слова, протянул солдату свою любимую игрушку — тигрёнка из мультфильма «Лео и Тиг», с которым обычно не расставался.