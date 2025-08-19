Ричмонд
Обломки БПЛА упали на больницу и НПЗ в Волгоградской области

В Волгоградской области отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Андрея Бочарова, в результате падения обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в южной части Волгограда произошло возгорание кровли одного из корпусов больницы № 16.

На месте происшествия работают пожарные. По предварительным данным, пострадавших нет, пациенты больницы продолжают получать плановую помощь в других отделениях. Обломки также упали на территорию НПЗ.

— Пожарные службы оперативно приступили к пожаротушению. По предварительным данным, пострадавших нет, — приводят губернатора в Telegram-канале администрации региона.

Ранее сообщалось, что в небе над Волгоградом прогремело около десяти взрывов. Местные жители сообщили, что слышали от четырех до десяти взрывов. Один из громких звуков был зафиксирован около 01:20 ночи, а затем последовала серия взрывов, начиная с 01:40.

