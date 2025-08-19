Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

«По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между Путиным и Трампом. Было отмечено желание провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», — подчеркнул Макрон после саммита в Белом доме лидеров ЕС, Трампа и Зеленского. URA.RU вело трансляцию переговоров.