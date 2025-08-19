Макрон: место встречи Путина и Зеленского определят в ближайшие часы

Эммануэль Макрон надеется на скорое проведение двухсторонней встречи с участием Украины и РФ.
Место проведения двусторонней встречи российского лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского будет выбрано в ближайшие часы. С таким заявлением выступил глава Франции Эммануэль Макрон.
«По итогам нашей первой встречи состоялся звонок между Путиным и Трампом. Было отмечено желание провести двустороннюю встречу между Зеленским и Путиным в месте, которое будет определено в ближайшие часы», — подчеркнул Макрон после саммита в Белом доме лидеров ЕС, Трампа и Зеленского. URA.RU вело трансляцию переговоров.
Макрон надеется, что двусторонняя встреча пройдет в ближайшие дни. А через две-три недели можно утроить «трехсторонку», где примут участие Россия, США и Украина, считает французский президент.
URA.RU ранее рассказывало, что Зеленский готов встретиться с Путиным. Киев не стал выдвигать дополнительных требований о перемирии в качестве предварительных условий для этого.