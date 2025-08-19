Поникшие лица лидеров ЕС на встрече с Трампом запечатлели на фото

Встреча президентов США и Украины состоялась накануне, 18 августа, в Белом доме и проходила в закрытом режиме без участия прессы. После переговоров Дональд Трамп и Владимир Зеленский присоединились к европейским лидерам для обсуждения ситуации на Украине и вопросов безопасности, а представители европейских стран следили за переговорами по видеосвязи. URA.RU следило за ходом встречи в онлайн-трансляции.