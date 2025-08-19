Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 миллиардов рублей

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Бывшие тесть и теща Николая Баскова Евгения и Борис Шпигели задолжали более 17,1 миллиарда рублей, в том числе за неуплату коммунальных платежей и налогов, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами судебных приставов.
Как следует из материалов судебных приставов, общая сумма задолженности бывших тестя и тещи Баскова превышает 17,1 миллиарда рублей, однако из них свыше 16,2 миллиарда рублей касаются взыскания по иску ГП.
Остальные же более 900 миллионов рублей Шпигели должны в том числе за коммунальные платежи и налоги.
Согласно материалам приставов, Евгения Шпигель задолжала по налогам и коммуналке почти 1 миллион рублей. Кроме того, с февраля этого года с нее взыскивают более 202,6 миллиона рублей «по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также она должна свыше 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.
Ее супруг по налогам и коммунальным платежам задолжал меньше — 370,5 тысячи рублей. Также с него пытаются с мая этого года взыскать «процессуальные издержки в доход государства» на 400 тысяч рублей и уголовный штраф, как дополнительный вид наказания на 449,7 миллиона рублей.
Взысканием долгов с них занимаются не только московские судебные приставы, но и приставы главного межрегионального управления ФССП РФ, в введении которого находятся особо важные исполнительные производства.
Измайловский суд Москвы в 2024 году приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за взятки бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Впоследствии Шпигель был освобожден от отбывания оставшегося срока из-за болезней. Он по-прежнему должен выплатить 450 миллионов рублей штрафа. Кроме того, суд в Пензе взыскал с Белозерцева, Шпигеля, их соучастников и нескольких фирм почти 8,2 миллиарда рублей в доход государства. Генпрокуратура в иске требовала 9,9 миллиарда рублей.