Бывшие тесть и теща Баскова скопили долгов на 17 миллиардов рублей

Согласно материалам приставов, Евгения Шпигель задолжала по налогам и коммуналке почти 1 миллион рублей. Кроме того, с февраля этого года с нее взыскивают более 202,6 миллиона рублей «по иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц». Также она должна свыше 149,7 миллиона рублей по уголовному штрафу как дополнительному виду наказания.