Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде загорелась больница и НПЗ после падения обломков БПЛА

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников, в результате которой на юге Волгограда загорелись кровля больничного корпуса и территория нефтеперерабатывающего завода. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

В результате атаки БПЛА пострадала крыша больницы.

В Волгоградской области отражена массированная атака беспилотников, в результате которой на юге Волгограда загорелись кровля больничного корпуса и территория нефтеперерабатывающего завода. Об этом 19 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕАэропорт Волгограда внезапно прекратил работу.

«На юге города Волгограда в результате падения обломков БПЛА возникло возгорание кровли здания одного из корпусов больницы № 16 и на территории НПЗ. Для локализации и тушения возгораний на месте работают пожарные», — приводит слова Бочарова пресс-служба администрации города.

По словам главы области, инцидент произошел ночью. На территорию региона была проведена массированная атака с использованием беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, никто не пострадал. Оказание плановой медицинской помощи пациентам учреждения продолжается в других подразделениях больницы.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше