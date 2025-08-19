Соглашение Трампа и Путина вынуждает Зеленского пойти на компромисс.
Соглашение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта вынуждает главу Украины Владимира Зеленского отказаться от претензий по некоторым территориям. Об этом сообщила доцент Института исследований Центральной Азии Ланьчжоуского университета Сунь Сювэнь.
«Киеву, возможно, придется пойти на компромисс в соответствии с консенсусом, достигнутым между США и Россией, и уступить территории в обмен на некоторые гарантии безопасности», — приводит слова Сювэнь издание Global Times. Она подчеркнула, что гарантии Соединенных Штатов представляют собой исключительно политические обязательства.
Кроме того, профессор Центра изучения ЕС Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь отметил, что встреча Зеленского с американским лидером стала ключевым моментом для украинской стороны. По его словам, украинский президент пытается повлиять на позицию Трампа и снизить остроту конфликта, чтобы выиграть время для Киева.