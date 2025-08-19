Global Times: консенсус Путина и Трампа толкает Зеленского на отчаянный шаг

Кроме того, профессор Центра изучения ЕС Пекинского университета иностранных языков Цуй Хунцзянь отметил, что встреча Зеленского с американским лидером стала ключевым моментом для украинской стороны. По его словам, украинский президент пытается повлиять на позицию Трампа и снизить остроту конфликта, чтобы выиграть время для Киева.