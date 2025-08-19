Ричмонд
+21°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обломки БПЛА упали на больницу в Волгограде: что известно к этому часу

Украина атаковала Волгоградскую область беспилотниками. Работали средства противовоздушной обороны. Обломки сбитых дронов упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. Подробнее об ударе дронов ВСУ на регион — в материале URA.RU.

Украинские БПЛА атаковали Волгоградскую область.

Украина атаковала Волгоградскую область беспилотниками. Работали средства противовоздушной обороны. Обломки сбитых дронов упали на больницу и территорию нефтеперерабатывающего завода, там произошли возгорания. В аэропорту Волгограда вводились временные ограничения. Подробнее об ударе дронов ВСУ на регион — в материале URA.RU.

Массированная атака ВСУ.

Средства ПВО отразили массированную атаку украинских дронов на Волгоградскую область. По предварительной информации, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, его слова передали в официальном telegram-канале администрации области.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Волгограде горит нефтезавод после налета дронов: ПВО вторую ночь отражает украинскую атаку.

Пожар на крыше больницы и на НПЗ.

На юге Волгограда загорелась крыша одного из корпусов больницы № 16 из-за падения обломков БПЛА. На место выехали пожарные. Плановая медицинская помощь пациентам больницы оказывается в других отделениях. Также произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода.

Ограничения на полеты.

В аэропорту Волгограда были введены ограничения на взлет и посадку самолетов. Это было необходимо для обеспечения безопасности граждан во время полетов.

Через несколько часов запрет был снят. В период действия ограничений на запасной аэропорт ушел один самолет, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале. Он отметил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все меры для безопасности полетов.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше