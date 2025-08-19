Трассу «Колыма» в Магаданской области закрыли из-за размыва дороги

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Магаданской области объявило о закрытии участка федеральной автомобильной дороги Р-504 «Колыма» на 1116+220 километре для всех видов транспорта из-за размыва дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Решение было принято в связи с обильными осадками, вызвавшими подъем уровня воды в реках региона на 10−70 сантиметров. МЧС также предупредило о сильных дождях в Магаданской области и 19 августа, передает в Telegram-канал ведомства.
5 августа дорогу размыло между Тындой и Соловьевским в Амурской области. На видео показали, как на трассе образовалась глубокая дыра, которая преградила путь автомобилистам. В момент обрушения никто по дороге не ехал. Обошлось без пострадавших.
До этого два автомобиля провалились в большую яму с водой возле роддома в подмосковном Дмитрове. На месте происшествия произошло технологическое нарушение на канализационном трубопроводе, что вызвало размытие дорожного полотна.