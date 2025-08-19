Ричмонд
Жительница Прикамья сказала, как маньяк надругался над девочкой при друзьях

Местные жители боятся выпускать детей на улицу.

Источник: Аргументы и факты

Неизвестный мужчина приставал к 7-летней девочке недалеко от детской площадки в селе Гамово Пермского края. Инцидент произошел на глазах у ее друзей, стало известно aif.ru.

«Изнасилования не было, но были извращения с его стороны. Рядом стоял мальчик и смотрел», — рассказала местная жительница Жанна.

Все произошло около недели назад, однако жители узнали об опасном преступнике только сейчас. Взрослые встревожены, они боятся отпускать детей одних гулять.

По словам местных жителей, сейчас в селе много полиции. Сотрудники правоохранительных органов опрашивают людей, показывают им фоторобот преступника.

«Подозреваемый передвигается на велосипеде, его ищут по близлежащим деревням. Опрашивают людей», — сообщила жительница села Елена.

Родители в местных чатах пересылают друг другу ориентировки. Ищут, согласно обнародованной информации, мужчину лет 30−35, с темными волосами, в розовой толстовке и темной футболке со львом.

«На нем были чёрные кроссовки с белой подошвой. Одежду может сменить, а вот обувь меняется реже. По поводу фоторобота… Может, совсем по-другому человек выглядеть, так как составляли со слов детей», — добавила Наталья в общем чате встревоженных родителей.

Местный СК возбудил уголовное дело.

Ранее родители рассказали aif.ru, как изменилась их жизнь после первого сообщения о маньяке в селе.