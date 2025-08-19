Мужчина, отобравший автомат у террориста в «Крокусе», выступил в суде

Согласно материалам дела, мужчина заметил одного из террористов, когда тот шел по коридору между бельэтажем и зрительными местами и перезаряжал оружие. Потерпевший оттолкнул супругу, указав ей бежать к выходу, после чего схватил автомат, направил его в пол и стал наносить удары по голове нападавшего. На помощь подоспел еще один зритель крупного телосложения, который также ударил преступника по затылку. В результате террорист потерял сознание.