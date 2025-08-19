Мужчина, отобравший автомат у террориста в «Крокусе», выступил в суде

Во 2-м западном окружном военном суде был опрошен пострадавший по делу о теракте в «Крокус сити холле», который во время атаки сумел обезвредить одного из нападавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса.
Согласно материалам дела, мужчина заметил одного из террористов, когда тот шел по коридору между бельэтажем и зрительными местами и перезаряжал оружие. Потерпевший оттолкнул супругу, указав ей бежать к выходу, после чего схватил автомат, направил его в пол и стал наносить удары по голове нападавшего. На помощь подоспел еще один зритель крупного телосложения, который также ударил преступника по затылку. В результате террорист потерял сознание.
После этого мужчины покинули зал, чтобы найти своих близких, следует из материалов дела.
Ранее стало известно, что четверо исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» после совершения нападения планировали отправиться в Афганистан транзитом через Украину и Турцию,