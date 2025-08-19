Трамп готовит встречу Путина и Зеленского один на один: что известно о готовящихся переговорах

Владимир Зеленский подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным. Он отметил, что Киев не будет настаивать на прекращении огня в качестве предварительного условия для начала переговоров. Зеленский подчеркнул, что вопрос территорий будет обсуждаться только напрямую с российским лидером. При том Трамп отметил, что диалог на эту тему необходим для урегулирования украинского кризиса.