На обочине федеральной трассы нашли тело вахтовика из Омска

В городе Вольске Саратовской области устанавливают причины гибели 39-летнего омича Владимира Избышева. Его тело нашли на 174-м километре федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». По данным сайта «Вольск.ру», мужчина работал на вахте. Накануне он звонил родным и жаловался на боли в животе.
Сидевшего неподвижно недалеко от обочины мужчину заметил пассажир автобуса. Однако он не придал этому значения. После, когда этот же пассажир увидел мужчину снова в той же позе, решено было обратиться в полицию. Как минимум сутки никто из проезжавших автомобилистов не обращал внимания на труп и не остановился.
При погибшем обнаружили личные вещи и документы. При внешнем осмотре следов насилия на теле не выявили. Проводится экспертиза.