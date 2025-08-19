На обочине федеральной трассы нашли тело вахтовика из Омска

Сидевшего неподвижно недалеко от обочины мужчину заметил пассажир автобуса. Однако он не придал этому значения. После, когда этот же пассажир увидел мужчину снова в той же позе, решено было обратиться в полицию. Как минимум сутки никто из проезжавших автомобилистов не обращал внимания на труп и не остановился.