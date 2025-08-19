Омич проснулся с потолком у себя в квартире

Утренний «сюрприз» как снег на голову свалился жильцу дома по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 156, что в Октябрьском административном округе города. В квартире на последнем этаже утром обвалился потолок, образовав смотровую дыру в чердачное помещение. Ролик с последствиями обрушения появился в социальных сетях в ночь на вторник, 19 августа 2025 года.
«Вот так вот проснулся от жесткого звука. Все у меня посыпалось, и теперь такая дыра на чердак. Хорошо, что в туалет не шел, а то прибило бы, скорее всего. Все прогнило», — негодует владелец квартиры с дырой в потолке.
Автор видео, снятого на месте, демонстрирует, что в результате обрушения части потолка в районе коридора появился «прямой ход» на чердак с видом на крышу дома, размеры которого позволяют беспрепятственно подняться наверх.
Реакции компетентных органов на случившееся на момент публикации не обнаружено.
Отметим, указанный дом находится практически напротив парка культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Соответственно, жильцам теперь может открыться обновленный вид на это пространство. Он представляет собой трехэтажку 1950 года постройки. По данным Фонда развития территорий, в доме зарегистрировано 72 жильца, аварийным по состоянию на август 2025 года он не признан.
По данным Фонда развития территорий, капитальный ремонт кровли дома на ближайшие годы не запланирован, в 2025 году приоритет отдан подвальным помещениям и фасаду.