Омич проснулся с потолком у себя в квартире

«Вот так вот проснулся от жесткого звука. Все у меня посыпалось, и теперь такая дыра на чердак. Хорошо, что в туалет не шел, а то прибило бы, скорее всего. Все прогнило», — негодует владелец квартиры с дырой в потолке.