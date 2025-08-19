Секс, взятки и вейпы: влюбленную надзирательницу поймали на горяченьком

Суд Великобритании рассматривает дело бывшей сотрудницы пенитенциарного учреждения Меганн Гибсон. Об этом пишут британские СМИ.
В 2023 году Гибсон пять месяцев служила в тюрьме Wealstun, где вступила в романтическую связь с одним из осуждённых. Обвинение представляет их переписку как доказательство тайных интимных отношений.
Нарушая запреты, сотрудница проносила заключённому электронные сигареты, поддерживала контакты с членами его преступной группировки и посещала их встречи. При обыске в её доме обнаружено 1000 фунтов стерлингов (около 108 тыс. рублей) с неясным происхождением.
Гибсон также пыталась провезти в учреждение табачные изделия, окурки и парфюмерию, но безуспешно. Коллеги фиксировали её неадекватное поведение, оформив 102 служебные жалобы за указанный период.
В мае обвиняемая признала себя виновной в злоупотреблении служебным положением и хранении марихуаны. Хотя приговор планировали вынести в августе, судья назначил дополнительное разбирательство. Окончательное решение по делу ожидается в ноябре.
