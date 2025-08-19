Криминалист Игнатов сказал, как оперативники ищут маньяка под Пермью

Оперативники уголовного розыска при поиске преступника, как в случае с пристававшим к 7-летней девочке маньяком под Пермью, составляют фоторобот подозреваемого и опрашивают местных жителей, сообщил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, в пермском селе Гамово неизвестный мужчина приставал к 7-летней девочке недалеко от детской площадки. Инцидент произошел на глазах у ее друзей.
Сейчас, судя по составленной ориентировке, в регионе ищут мужчину 30−35 лет, с темными волосами и в футболке с изображением льва. Предположительно, он передвигается на велосипеде.
«Алгоритм действий в таком случае обширный. Определенные действия я не могу называть, чтобы преступники не знали, как им лучше прятаться. Но, естественно, в таком случае составляется фотокомпозиционный портрет (или фоторобот), если, конечно, есть очевидцы или ребенок, как в данном случае, мог запомнить пристававшего. Также идет работа с местным населением — опрашиваются граждане, им показывают портрет подозреваемого. Таким образом оперативники узнают важную информацию: где его видели, кто видел, с кем он находился, в какую, может быть, машину сел. При этом поиск информации идет не только в конкретном населенном пункте, но и в соседних», — отметил специалист.
По словам Игнатова, ориентировку могут распространить не только в Сети, но и на улицах поселка, чтобы больше людей могло при случае обратить внимание на этого человека.
Специалист призвал жителей Пермского края в ближайшее время не выпускать детей без присмотра на улицу.
Ранее мама двух дочек из того же села рассказала, что теперь боится отпускать детей гулять.