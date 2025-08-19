В Красноярске женщина получила ожоги и частично облысела из-за возгорания смартфона

Трагический инцидент произошел с жительницей Красноярска, которая оставила заряжающийся телефон под подушкой.
Ночью произошло возгорание, в результате чего женщина получила серьезные ожоги рук, лица и кожи головы. Как сообщили врачи краевой клинической больницы, волосяные фолликулы на пострадавших участках головы восстановить уже не удастся.
Медики и специалисты по электробезопасности предупреждают:
Заряжающиеся устройства могут воспламениться из-за скачков напряжения или заводского брака;
Нельзя оставлять гаджеты на мягких поверхностях, под подушками или одеялами;
Особую опасность представляют неоригинальные зарядные устройства.
Этот случай стал очередным подтверждением необходимости соблюдать правила безопасности при использовании электронных устройств. Эксперты рекомендуют заряжать телефоны только на твердых, негорючих поверхностях и никогда не оставлять их на зарядке без присмотра, особенно в ночное время.