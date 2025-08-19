В Красноярске женщина получила ожоги и частично облысела из-за возгорания смартфона

Этот случай стал очередным подтверждением необходимости соблюдать правила безопасности при использовании электронных устройств. Эксперты рекомендуют заряжать телефоны только на твердых, негорючих поверхностях и никогда не оставлять их на зарядке без присмотра, особенно в ночное время.