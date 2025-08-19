WSJ: Зеленский не отказался от «обмена территориями»

Президент Украины не отказывается от обмена территорий.
Глава Украины Владимир Зеленский во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом не отказался от идеи обмена территориями. Украинский президент обратил внимание на серьезные препятствия для реализации такого решения. Об этом заявил сам Зеленский.
«Это будет очень сложно осуществить из-за переселения населения и конституционного запрета на передачу территорий», — передают слова Зеленского Wall Street Journal. При этом украинский лидер выразил готовность рассмотреть вариант так называемого «пропорционального обмена», если появятся соответствующие предложения.
Ранее сообщалось, что достигнутый президентами России и США компромисс по вопросу урегулирования конфликта на Украине заставляет Зеленского пойти на отказ от части территорий. Также подчеркивается, что предоставляемые Соединенными Штатами гарантии носят исключительно политический характер и не являются юридически обязательными.