Русские хакеры вычислили место, откуда ВСУ пускают дроны в Крым и Краснодар

На Краснодар дроны могут лететь через Черное море.

Источник: Аргументы и факты

Украинские военные запускают дроны на Крым из ближайших регионов, чаще всего с аэродромов, рассказал aif.ru хакер PalachPro.

«На Крым запускают из ближайших регионов, чаще всего с аэродромов», — отметил он.

Один из аэродромов, с которых велись запуски, находится рядом с подконтрольным ВСУ Херсоном. Именно эту точку запуска в июле определил хакер с помощью нейросети.

Также собеседник aif.ru напомнил, что на Краснодар дроны могут лететь через Черное море.

«Удары могут идти через побережье Черного моря», — сказал хакер PalachPro.

Ранее сообщалось, что хакер PalachPro нашел местоположение лагеря с иностранными наемниками в Черниговской области и передал данные для удара бойцам ВС РФ.