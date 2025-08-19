В посёлке в Пермском крае устраняют последствия разрушительного смерча

Рабочая группа для устранения последствий разрушительного смерча создана в посёлке Суксун Пермского края, сообщили в администрации Суксунского муниципального округа.
Смерч, прошедшей по посёлку 18 августа, нанёс серьёзный ущерб: повалил деревья и лишил жителей Суксуна электричества. В сообществах во «ВКонтакте» «ПРО Суксун» и «Подслушано Суксун» множество постов местных жителей, пострадавших от стихии: разрушены теплицы, сгорела бытовая техника, есть сообщения о пропаже домашних животных. Некоторые суксунцы буквально лишились крыши над головой. Судя по сообщениям, больше всего ущерба понесли дома на улице Первомайской.
По данным администрации округа, пострадавших среди населения нет. В муниципалитете создали рабочую группу по устранению последствий разгула стихии. В первую очередь обследуют дома с повреждёнными крышами, а также восстанавливают электроснабжение и освобождают дороги от упавших деревьев.
В Суксунской администрации просят жителей запастись терпением: одновременно выехать ко всем, кому нужна помощь, не получится.