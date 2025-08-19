Ричмонд
В Узбекистане разоблачили крупную схему легализации и продажи контрафактного алкоголя

Vaib.uz (Узбекистан. 18 августа). В Узбекистане была раскрыта весьма изощрённая схема по легализации и реализации поддельного алкоголя. Местные умельцы производили дешевое пойло под маркой известных брендов, а в оборот оно попадало с помощью поддельных акцизных марок, которые печатались в Китае.

Источник: O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasining rasmiy axborot kanali

Как работала схема

Всё началось с оперативной информации от кыргызских таможенников. Они сообщили, что в международной курьерской посылке, прибывшей в Бишкек по маршруту «Китай — Кыргызстан», обнаружено 2,5 миллиона поддельных акцизных марок Узбекистана.

Расследование показало, что фальшивые марки сначала завозились в Кыргызстан, а затем должны были попасть в Узбекистан. На первом этапе спецоперации в Бишкеке были задержаны граждане обеих стран, которые занимались транспортировкой марок в Узбекистан.

Затем операция продолжилась уже на территории республики. В Бостанском районе Андижанской области был задержан гражданин Узбекистана, получивший эту партию поддельных марок для дальнейшей переправки их жителю Самаркандской области.

Финальный аккорд прозвучал в Самаркандской области, где основной получатель «липовых» акцизных марок был задержан с поличным. В его доме таможенники нашли еще 710 тысяч фальшивых акцизных марок.

Итоги операции и последствия

В итоге оперативников удалось остановить введение в оборот более 3 миллионов поддельных акцизных марок, предназначенных для легализации алкогольной продукции сомнительного качества. А это значит, что на прилавки не попали свыше 3 миллионов бутылок контрафактного алкоголя.

По расчетам специалистов, предотвращённый ущерб государственному бюджету составил 34,2 миллиарда сумов. Кроме того, данная операция — это вопрос здоровья тысяч узбекистанцев, которых уберегли от «палёной» водки и суррогата.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали и искать других причастных к масштабной схеме.