Стало известно о новой схеме мошенников под видом замены цифрового телевидения

В материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА «Новости», сообщается, что злоумышленники приступили к массовым звонкам пожилым людям, прикрываясь необходимостью перехода на цифровое телевещание.
Например, неизвестный позвонил пожилой женщине, заявив, что в ее доме осуществляется переход на цифровой формат, и для актуализации программной сетки вещания требуется продиктовать код из полученного СМС-сообщения, уточняется в документах полиции.
Если доверчивый человек выполняет указание аферистов, вскоре с ним связываются мнимые сотрудники Роскомнадзора. Они утверждают, будто аккаунт на портале Госуслуг подвергся взлому и на имя злоумышленников оформлена доверенность, дающая доступ к банковским счетам.
Полицейские предостерегают: для большей убедительности преступник может назвать потерпевшему точные суммы его вкладов и банки, где они размещены. Затем аферисты под предлогом «сохранения сбережений» настойчиво рекомендуют перевести все средства на «новые защищенные» карты, фактически являющиеся чужими расчетными счетами.
По описанному сценарию в Иркутской области пострадала 73-летняя пенсионерка, переведя злоумышленникам более 1,1 миллиона рублей, констатировали в ведомстве.
