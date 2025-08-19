В США женщина согласилась признать вину в продаже кетамина актеру Перри

Следствие установило, что Сангха передавала кетамин для Перри через его знакомого Эрика Флеминга, который также проходит по делу. После смерти актёра от передозировки они обсуждали способы дистанцироваться от трагедии, чтобы избежать подозрений со стороны следствия.