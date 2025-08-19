В США женщина согласилась признать вину в продаже кетамина актеру Перри

Жительница Калифорнии согласилась признать вину в продаже актёру Мэттью Перри наркотика кетамина, который привёл к его смертельной передозировке. Об этом сообщил Минюст США, уточнив, что женщина из долины Сан-Фернандо признала ответственность по пяти федеральным уголовным статьям, включая незаконную продажу препарата.
По данным ведомства, 42-летняя Джасвин Сангха, известная под прозвищем «Кетаминовая королева», также готова признать вину по четырём другим обвинениям: в организации помещения для сбыта наркотиков и трёх эпизодах распространения кетамина. Официальное оформление её признания состоится в ближайшие недели.
Следствие установило, что Сангха передавала кетамин для Перри через его знакомого Эрика Флеминга, который также проходит по делу. После смерти актёра от передозировки они обсуждали способы дистанцироваться от трагедии, чтобы избежать подозрений со стороны следствия.
В прошлом году 28 октября тело 54-летнего Перри обнаружили в его доме в джакузи. В крови артиста была зафиксирована дозировка кетамина, которая используется для общей анестезии.