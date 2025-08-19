Биолог Хряпин объяснил, чем опасны расплодившиеся в Подмосковье пауки-осы

Пауки-осы или Аргиопа Брюнниха являются ядовитыми, но при этом не представляют серьезной угрозы для большинства людей, заявил aif.ru биолог, энтомолог Роман Хряпин.
«Это относительно южный вид, очень красивый, полезный. В среднюю полосу России эти пауки проникли порядка 10−15 лет назад и прижились благодаря более мягким, чем раньше, зимам. По отношению к людям они не агрессивны», — сказал он.
По словам эксперта, пауки-осы практически всю свою жизнь проводят в своей паутине.
«Паук может укусить только в порядке самозащиты, если человек вытащит его из паутины и начнет хватать пальцами. Укус достаточно сильный и очень болезненный, потому что этот вид ядовит. Припухлость, покраснение кожи может держаться до трех-четырех дней. В отдельных случаях может подняться температура. Особую опасность такой укус может представлять для аллергиков, поэтому лучше не пытаться брать этих пауков в руки», — сказал он.
Ранее стало известно о распространении ядовитых пауков-ос в Подмосковье. Крупные черно-желтые членистоногие поселились в Домодедове, Павловском Посаде, Королеве, Подольске, Раменском и Балашихе.