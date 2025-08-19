Биолог Хряпин объяснил, чем опасны расплодившиеся в Подмосковье пауки-осы

«Паук может укусить только в порядке самозащиты, если человек вытащит его из паутины и начнет хватать пальцами. Укус достаточно сильный и очень болезненный, потому что этот вид ядовит. Припухлость, покраснение кожи может держаться до трех-четырех дней. В отдельных случаях может подняться температура. Особую опасность такой укус может представлять для аллергиков, поэтому лучше не пытаться брать этих пауков в руки», — сказал он.