Криминалист Игнатов призвал следить за детьми, пока ищут маньяка под Пермью

Родителям в Пермском крае не стоит выпускать детей одних на улицу и бояться показаться «стукачами», пока не пойман пристававший к 7-летней девочке маньяк, предупредил в беседе с aif.ru криминалист Михаил Игнатов.
Напомним, в пермском селе Гамово неизвестный мужчина приставал к девочке недалеко от детской площадки. Инцидент произошел на глазах у ее друзей.
Сейчас, судя по составленной ориентировке, в регионе ищут мужчину 30−35 лет, с темными волосами, в розовой толстовке и в футболке с изображением льва. С собой у него может быть удочка и балаклава. Предположительно, мужчина передвигается на велосипеде.
«Совет здесь только один — не оставлять детей без присмотра. Если родители работают и присмотреть за сыном или дочерью некому, ребенок должен находиться дома и никуда не уходить. Особенно, если речь идет о девочках. Ни в коем случае нельзя оставлять ребенка без присмотра, если для него существует потенциальная опасность», — отметил эксперт.
Также Игнатов призвал знающих что-либо о преступнике взрослых не бояться показаться «стукачами» и рассказать всю имеющуюся информацию сотрудникам правоохранительных органов.
«Человек должен понимать, что сообщив о негодяе правоохранительным органам, он избавит общество, а также самого себя, своих родных и близких от потенциальной опасности», — добавил он.
Криминалист подчеркнул, что самостоятельно даже взрослый человек вряд ли сможет выделить маньяка в толпе, поскольку они хорошо мимикрирует и чаще всего ведут себя достаточно вежливо.
Ранее мама двух дочек из того же села рассказала, что теперь боится отпускать детей гулять.