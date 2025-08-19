Следком завел уголовное дело из-за опасного дома под Челябинском

В соцмедиа опубликована видеозапись, на которой жители Еманжелинска сообщают об аварийном состоянии их дома, а также бездействии органов местной власти по признанию здания непригодным и опасным для проживания.
По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 (халатность).
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.