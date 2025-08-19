Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следком завел уголовное дело из-за опасного дома под Челябинском

Следственный комитет завел уголовное дело из-за опасного дома под Челябинском, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В соцмедиа опубликована видеозапись, на которой жители Еманжелинска сообщают об аварийном состоянии их дома, а также бездействии органов местной власти по признанию здания непригодным и опасным для проживания.

По данному факту местные следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 293 (халатность).

Председатель СКР Александр Бастрыкин дал поручение и.о. руководителя СУ по Челябинской области Константину Правосудову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.