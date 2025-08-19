Ричмонд
Рубио: США больше не дают оружие Украине

США прекратили поставки вооружения Украине и теперь реализуют его на коммерческой основе, получая деньги от европейских стран. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

Рубио заявил о прекращении поставок оружия для Украины.

США прекратили поставки вооружения Украине и теперь реализуют его на коммерческой основе, получая деньги от европейских стран. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

«Мы больше не даем Украине оружие. Теперь мы продаем ей оружие, а европейские страны платят за него через НАТО», — сообщил Рубио в интервью телеканалу Fox News.

Ранее сообщалось о встрече президента США Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Вашингтоне. При этом визит Зеленского в Вашингтон стал первым после инцидента, произошедшего в конце февраля в Овальном кабинете, когда между ним и президентом США возникла перепалка.

