В Джизаке 19-летнего парня приговорили к 5 годам колонии за распространение экстремистских материалов в соцсетях

Согласно материалам дела, начиная с сентября 2022 года подсудимый, используя свой мобильный телефон, регулярно заходил на различные интернет-сайты и распространял в социальных сетях аудио- и видеоматериалы, содержащие идеи, пропагандируемые лидерами террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Эти материалы касались создания халифата на территории Узбекистана и были признаны угрозой общественной безопасности.
В ходе судебного заседания государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде девяти лет лишения свободы.
При этом родители молодого человека, выступая в суде, заявили, что не подозревали о его деятельности.
«Он начал совершать намаз, говорил, что молится, и мы думали, что раз молится, значит, не совершит ничего плохого. Не пьёт, не курит, не связывается с дурными компаниями. Мы даже не заметили, что происходит. Думали, что учится, и не контролировали остальное, если честно», — признались они.
Судебная коллегия, выслушав стороны, изучив материалы дела и показания свидетелей, предоставила последнее слово подсудимому. Тот заявил: «Я не осознавал, что это неправильно. Прошу прощения. Я тысячу раз сожалею о совершённой ошибке и прошу назначить более мягкое наказание».
В итоге суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 159 (посягательство на конституционный строй) и статьёй 244−1 (изготовление, хранение, распространение или демонстрация материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку) Уголовного кодекса. Ему было назначено наказание в виде пяти лет двух месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.