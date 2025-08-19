Ричмонд
Белый дом опубликовал фото Трампа во время беседы с Путиным

Белый дом опубликовал фотографию, на которой запечатлен президент США Дональд Трамп, звонящий главе России Владимиру Путину после переговоров с европейскими лидерами. Фото можно увидеть в официальном аккаунте правительства США в соцсети X.

«Президент Дональд Трамп разговаривает по телефону с президентом Путиным в Овальном кабинете», — говорится в сообщении Белого дома, которое сопровождает фото. На опубликованной фотографии зафиксировано присутствие госсекретаря США Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, которые также находились в кабинете во время звонка.

Белый дом опубликовал фото звонка Трампа ПутинуФото: Белый дом.

Ранее американский президент уточнил, что позвонил российскому лидеру после завершения переговоров с европейскими лидерами, прошедших в США в 18 августа. Подробности обсуждения Трамп не раскрыл.

